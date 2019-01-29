رياضة | مدرب برشلونة يوجه رسالة لنارية لإشبيلية قبل قمة الإياب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يوجه رسالة لنارية لإشبيلية قبل قمة الإياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني مؤتمرا صحفيا للحديث عن لقاء إشبيلية يوم غد الأربعاء في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية تصريحات فالفيردي الذي قال: لم نحقق نتيجة جيدة في اشبيلية سنلعب غداً بكل قوه لتحقيق التأهل، في الكامب نو تحدث المعجزات دوماً نتمنى أن تكون مباراة الغد خالدة في أذهان المشجعين.

واضاف: في مباراة الذهاب قمنا بإجراء بعض المداورة، خاصة في الهجوم، لدينا جدول مزدحم والأمر المهم الان هو تحقيق الفوز و التأهل يوم غد، والحديث عن كوننا لا نهتم ببطولة الكأس هذه أمور لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وتابع: لقد تحسن الفريق كثيرا في الدفاع، إشبيلية لديه هجوم جيد بتواجد لاعبين يسجلون الكثير من الأهداف، هدفنا يوم غد هو الوصول بكثرة لمنطقتهم و تفادي أن يصلوا هم لمنطقتنا.

وواصل: هذه اللعبة تمثل تحديداً بالنسبة لنا، كان الأمر صعباً في مباراة الذهاب، لكن علينا أن نحاول، هذه تحديات يجب على اللاعبين التغلب عليها اتمنى دعم الجماهير لنا في الملعب وان تحضر بقوة.

وعن الراحلين عن الفريق قال: أعلم بان دينيس سوايز يتفاوض في مسألة انتقاله لكن لايوجد شيء رسمي حتى الآن، لا اعتقد بأن هناك أحداً سيخرج غيره أن تم الامر رسمياً.