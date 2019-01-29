رياضة | ظهير أيسر بنى سويف ينضم للجزيرة المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير أيسر بنى سويف ينضم للجزيرة المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى الجزيرة المطروحى فى اتمام التعاقد مع ظهير أيسر فريق بنى سويف اللاعب محمد عوض الله على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور .

وكان عوض الله قد إنضم لصفوف بنى سويف ببداية الموسم الحالي، مقابل 80 الف جنيه قادما من نادى قنا الرياضى ويشارك اللاعب بمركزي المدافع والجناح الأيسر وهو من مواليد 1996 وأحد ناشئي المنصورة .

وخلال هذا الموسم لم يشارك اللاعب في صفوف بنى سويف بشكل دائم، فى ظل اعتماد محمد يوسف المدير الفنى للفريق السويفى على الثنائى مصطفى صلاح وأحمد مصطفى .

ويقود الجزيرة المطروحى جهاز فنى جديد بقيادة أدهم السلحدار، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، برصيد 14 نقطة .

وسبق للجزيرة ضم كلاً من أشرف السيد، ومصطفى كشري، لاعبا نادي مصر، ومحمد بدر من منتخب السويس، ومحمد نور من اتحاد نبروه، وخميس حسني من الرجاء، وعلي أبو طالب من فاركو.