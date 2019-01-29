رياضة | ملخص مباراة - قطر 4 × 0 الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - قطر 4 × 0 الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية العريقة.

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