رياضة | تشيلسي يستهدف التعاقد مع نجم وسط برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستهدف التعاقد مع نجم وسط برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يريد التعاقد مع إيفان راكيتيتش، نج وسط فريق برشلونة الاسباني، في شهر يونيو (الصيف المقبل).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن النادي الإنجليزي يستكشف إمكانية التعاقد مع النجم الدولي الكرواتي، في حال وافق البارسا على بيع لاعب وسطه.

الجدير بالذكر أن راكيتيتش في نيته الإستمرار في كامب نو، خاصة أن رفض خلال الميركاتو الصيفي الماضي الذهاب لباريس سان جيرمان الفرنسي.