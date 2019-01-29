رياضة | خاص – ياسر إبراهيم يكشف مدي حجم إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص – ياسر إبراهيم يكشف مدي حجم إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمس أمام وادي دجلة.
وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"تعرضت للإصابة بشد في العضلة الخلفية والضامة، ولم أتمكن من استكمال لقاء الأمس".
وأضاف "الإصابة سبتعدني عن الفريق لمدة من 10 إلى أسبوعين، وسأقوم بتنفيذ برنامجتأهيلي للتعافي منها".
ويستعد الأهلي لمواجهة سبيما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
منح النادي الأهلي، المالي ساليف كوليبالي الاستغناء الخاص به للانتقال إلى النادي الذي يرغب في الانتقال إليه.
وكان الأهلي قد وجه الشكر للاعب المالي بعد ضم جيرالدو دا كوستا قادما من أول أغسطس حيث تسمح لوائح اتحاد الكرة بوجود 4 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق.
وأبدى نادي الفتح السعودي رغبته في التعاقد مع كوليبالي لكن المفاوضات توقفت في الساعات الأخيرة.
والجدير بالذكر أن كوليبالي انضم إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي قادما من مازيمبي الكونغولي وقضى 6 أشهر فقط بين جدرانه شارك خلالها في المباريات بشكل أساسي.
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