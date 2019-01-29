رياضة | أهداف مباراة - قطر 4 × 0 الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - قطر 4 × 0 الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على الإمارات المضيفة 4-0 يوم الثلاثاء على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن قبل نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات. وسجل بوعلام خوخي (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (80) وحامد إسماعيل (90+3) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري

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