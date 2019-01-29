رياضة | أول تعليق من أحمد خليل بعد الخسارة أمام قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أحمد خليل بعد الخسارة أمام قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت علامات الحزن على أحمد خليل لاعب مننتخب الإمارات عقب الخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده أمام نظيره القطري بأربعة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس أمم أسيا.

وقال خليل عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله.. لم ننجح في استغلال الوضع الذي نحن فيه وصعبنا الأمورعلى أنفسنا، ولم نظهر بالشكل المطلوب".

وأضاف :"لم ننجح في استغلال وضع الخصم، وهذه هي كرة القدم، ونحن في غاية الحزن بسبب الجماهير التي حضرت اليوم ولم ننجح في إسعادهم".

وتابع :"علينا أن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها، ولا نقع فيها في الفترة المقبلة".

فيما أبدى علي سالمين لاعب منتخب الإمارات عن حزنه الشديد عقب خسارة منتخب بلاده اليوم أمام نظيره القطري بأربعة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس أمم أسيا.

وقال سالمين عقب نهاية اللقاء :"بتأسف عن الأداء الذي صدر منا في لقاء اليوم، ولم نكن موفقين في المباراة، ولكن الحمد لله على كل حال".

وأضاف "نعد الجماهير بتقديم الأفضل في الفترة المقبلة، ولم نكن في مستوانا خلال مباراة اليوم، ونعوض في المباريات المقبلة".