رياضة | غيابات بالجملة في صفوف إشبيلية قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة في صفوف إشبيلية قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشهد صفوف فريق إشبيلية الإسباني، غيابات بالجملة، قبل مواجهة فريق برشلونة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعل كامب نو.
وكان إشبيلية قد تمكن من تحقيق الفوز على برشلونة بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
وجاءت غيابات إشبيلية عن المران الأخير قبل زيارة الكامب نو، على النحو التالي :
ماكسيميليان ووبر
إسكوديرو
جونالونس
جنيناون
منير
نوليتو
خيسوس نافاس
أليكس فيدال
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