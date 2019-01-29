رياضة | أبوتريكة: العنابي 2019 ممتع ومقنع .. وبطل آسيا عربيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوتريكة: العنابي 2019 ممتع ومقنع .. وبطل آسيا عربيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثني محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق على الإنجاز الرائع الذي حققه المنتخب القطري بعد تأهله للمباراة النهائية لبطولة أمم آسيا للمرة الاولي في تاريخه، عقب تخطي المنتخب الإماراتي برباعية نظيفة.

‏وكتب "أبوتريكة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك: " الف مبروك للمنتخب القطري الوصول لنهائي أسيا وحظ اوفر للمنتخب الإماراتي في القادم .. العنابي٢٠١٩ ممتع مقنع كل التوفيق في النهائي ليكون البطل عربيا إن شاء الله".

وتغلب منتخب قطر على منتخب الإمارات "مستضيف" البطولة بنتيجة 4-0 وتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم آسيا لاول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

وسيواجه المنتخب القطري نظيره الياباني في المباراة النهائية لبطولة أمم آسيا يوم 5 فبراير المقبل.

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية العريقة.