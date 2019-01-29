رياضة | المصري يضع الرتوش الأخيرة على صفقة شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يضع الرتوش الأخيرة على صفقة شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع مسئولو المصري في الساعات الجارية مع إدارى نادي الزمالك بمقر القلعة البيضاء لانهاء صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض. وأنهى مسئولو المصري تفاصيل الصفقة مع اللاعب في جلستهم مع وكيله فجر اليوم الثلاثاء ويتبقى فقط توقيع العقود معه. وتأتي جلسة إدارة المصري مع مسئولي الزمالك حاليا للتوصل لاتفاق على الأمور المالية بين الطرفين. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر للمقاصة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري. طلب مسئولو نادي الزمالك من شيكابالا لاعب الفريق بتمديد عقده لموسم إضافي وذلك قبل إعارته لصفوف المصري البورسعيدي. واتفق مسئولو المصري مع شيكابالا على إعارته لمدة موسم ونصف موسم بداية من يناير الجاري. وينتهي عقد شيكابالا مع الزمالك بعد موسم ونصف بما يعني بعد نهاية فترة الإعارة للمصري ليكون لاعبا حرا. ويجتمع مسئولو المصري مع الزمالك اليوم لحسم الصفقة بشكل نهائي وتوقيع العقود والإعلان عن إنضمام الفهد الأسمر إلى صفوف الفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

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