كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة يدخلا في منافسة شرسة من أجل موهبة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين يتصارعان من أجل موهبة شابة جديدة، وهو داني أولمو.
الجدير بالذكر ان أولمو يُعد موهبة إسبانية شابة، ويلعب لصالح فريق دينامو زغرب الكرواتي والمنتخب الإسباني الشاب، ويجيد اللعب في مركز الهجوم.
ووفقًا لما ذكرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن البارسا قدم لدينامو زغرب مبلغ 25 مليون يورو، من أجل داني أولمو، البالغ من العمر 20 سنة)، وريال مدريد دخل على الخط ورفع العرض لــ26 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | ريال مدريد وبرشلونة يدخلا في منافسة شرسة من أجل موهبة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.