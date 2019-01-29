رياضة | ريال مدريد وبرشلونة يدخلا في منافسة شرسة من أجل موهبة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة يدخلا في منافسة شرسة من أجل موهبة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين يتصارعان من أجل موهبة شابة جديدة، وهو داني أولمو.

الجدير بالذكر ان أولمو يُعد موهبة إسبانية شابة، ويلعب لصالح فريق دينامو زغرب الكرواتي والمنتخب الإسباني الشاب، ويجيد اللعب في مركز الهجوم.

ووفقًا لما ذكرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن البارسا قدم لدينامو زغرب مبلغ 25 مليون يورو، من أجل داني أولمو، البالغ من العمر 20 سنة)، وريال مدريد دخل على الخط ورفع العرض لــ26 مليون يورو.