كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الزمالك تصل بتروسبورت لمواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر إقامتها يوم 3 فبراير المقبل بكينيا ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويقود المباراة طاقم تحكيم موزمبيقي بقيادة سيلسو الفاكو، ومعه شارديق مارنجيولي مساعد أول وبالوي زاكارايس مساعد ثان، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأبيض إلى كينيا فجر الجمعة المقبل.
يذكر أن الفاكو هو من قام بتحكيم مباراة الزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي فى ذهاب دور الـ 32 المكرر من نفس البطولة، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ياسر إبراهيم مهدد بالغياب عن الأهلي 14 يوما
تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.
واضطر ياسر إبراهيم لمغادرة المباراة في الدقيقة ٣٠ بعد الإصابة في الضامة ليحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.
وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم سيخضع لفحص طبي غدًا قبل المران الجماعي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.
ومن المنتظر أن يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع إذا كانت الإصابة قوية في العضلة الضامة.
وبات ياسر إبراهيم مهددًا بالغياب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا وإنبي وحرس الحدود في الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | حافلة الزمالك تصل بتروسبورت لمواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.