رياضة | مصر للتأمين يتخطى السكة الحديد في كأس مصر

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فاز فريق مصر للتامين، مواليد 97، بقيادة عصام عبد المحسن، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على نظيره فريق السكه الحديد بقيادة بقيادة كمال اليمني في دور الـ 64 لكأس مصر .

تقدم مصر للتامين بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق سيد موسى، وفي الشوط الثاني استطاع فريق السكه تسجيل هدفين عن طريق محمد احمد كهربا في الدقيقة 4 و سجل الهدف الثاني وليد فيصل في الدقيقة 7، وتعادل سيد موسى للتأمين في الدقيقة 20.

ولجأ الفريقان إلى وقت اضافي، عقب ختام اللقاء بالتعادل الإيجابي، الذي شهد

تسجيل هدفين للتأمين عن طريق عبد الرحمن شحاته في الدقيقة الأولى من الشوط الأول الاضافى، سيد موسى الدقيقة 7 من الشوط الثاني .

وأدار اللقاء الحكم احمد صبحي حكم ساحه، وعاونه هاشم عبد الدايم وسيف صفوت مساعدين، وحضر اللقاء مجلس إدارة السكه الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة جمال عبد الحميد، كما حضر رمضان ابراهيم المدير الفني لمصر للتامين ويحيى نجيب مدير الكره.

وقاد فريق التامين للفوز، عصام عبد المحسن مدير فني، وعمرو عبده مدرب عام، وفوزى محمد مدير إداري، وهانى اسماعيل مدرب حراس، وعمرو أبو العلا أخصائي.