رياضة | مسؤولو باريس سان جيرمان: أياكس "كاذب" لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولو باريس سان جيرمان: أياكس "كاذب" لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن رد الفعل داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إتمام نادي برشلونة الاسباني تعاقده مع الهولندي فرانكي دي يونج من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الـPSG غاضب من أياكس، بسبب ذهاب دي يونج إلى البارسا، ويصف النادي الهولندي "بالكاذب".
وبحسب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية هي الآخرى، فإن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، قد طلب استفسارا من أياكس حول "سرقة البارسا" لدي يونج، خاصة أن أياكس قد نفى لـ هنريكي في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع البارسا.
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