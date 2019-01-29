رياضة | سيميوني يصدم فالكاو

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وجه الأرجنتيني سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني صدمة قوية للكولومبي فالكاو مهاجم فريق موناكو الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن فالكاو كان يرغب في الانضمام لأتلتيكو مدريد والعودة مرة أخري لارتداء قميص الروخي بلانكوس.

واضاف الموقع، أن سيميوني وجه صدمة للمهاجم فالكاو بعدما فضل التعاقد مع موراتا من تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وتابع الموقع، فالكاو لم يفهم حتي الآن سر رفض سيميوني التعاقد معه حيث كان يستعد الكولومبي لحزم أمتعته للرحيل عن موناكو بالميركاتو الجاري.