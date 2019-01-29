رياضة | الأهلي يمنح كوليبالي الاستغناء الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يمنح كوليبالي الاستغناء الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منح النادي الأهلي، المالي ساليف كوليبالي الاستغناء الخاص به للانتقال إلى النادي الذي يرغب في الانتقال إليه.
وكان الأهلي قد وجه الشكر للاعب المالي بعد ضم جيرالدو دا كوستا قادما من أول أغسطس حيث تسمح لوائح اتحاد الكرة بوجود 4 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق.
وأبدى نادي الفتح السعودي رغبته في التعاقد مع كوليبالي لكن المفاوضات توقفت في الساعات الأخيرة.
والجدير بالذكر أن كوليبالي انضم إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي قادما من مازيمبي الكونغولي وقضى 6 أشهر فقط بين جدرانه شارك خلالها في المباريات بشكل أساسي.
أقام مسئولو النادي الأهلي احتفالية وداع للمالي ساليف كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعدما رحل رسميا عن النادي وانتقل إلى الشرطة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأحضر مسئولو النادي الأحمر "تورتة" كما قاموا بتكريمه ومنحه درع النادي.
وكان الأهلي قد قرر الاستغناء عن كوليبالي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث خاض أخر مباراة له بمقيص الفريق الأحمر، أمام فيتا كلوب الكونغولي.
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