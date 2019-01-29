رياضة | رابيوت إلى أين.. ليفربول أم برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابيوت إلى أين.. ليفربول أم برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقرير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ليفربول الانجليزي، يريد الحصول على خدمات أدريان رابيوت، نجم وسط باريس سان جيرمانالفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، ففي انجلترا يقولون أن ليفربول يريد التعاقد مع رابيوت، بعد أن رفض اللاعب عرضًا من نادي توتنهام هوتسبير.

الجدير بالذكر أن رابيوت يمر بأوقات صعبة، بعد أن تم استبعاده من التدريب مع الفريق الأساسي في PSG، وبعد وفاة جدته ووالده في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن رابيوت وافق من حيث المبدأ على العرض الذي تقدم به نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه.