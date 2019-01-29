كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابيوت إلى أين.. ليفربول أم برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقرير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ليفربول الانجليزي، يريد الحصول على خدمات أدريان رابيوت، نجم وسط باريس سان جيرمانالفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، ففي انجلترا يقولون أن ليفربول يريد التعاقد مع رابيوت، بعد أن رفض اللاعب عرضًا من نادي توتنهام هوتسبير.
الجدير بالذكر أن رابيوت يمر بأوقات صعبة، بعد أن تم استبعاده من التدريب مع الفريق الأساسي في PSG، وبعد وفاة جدته ووالده في الآونة الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن رابيوت وافق من حيث المبدأ على العرض الذي تقدم به نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | رابيوت إلى أين.. ليفربول أم برشلونة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.