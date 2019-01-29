رياضة | هل تكون مباراة إشبيلية هي الأخيرة لحارس برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تكون مباراة إشبيلية هي الأخيرة لحارس برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية في كأس الملك، قد تكون الأخيرة للحرس الهولندي ياسبر سيليسين.
الجدير بالذكر ان سيليسن لا يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة مع الريق الكتالوني، في ظل تألق زميله الألماني تير شتيجين، مما جعله على باب الرحيل، خاصة أن نادي يوفنتوس الايطالي يرغب بشدة في التعاقد معه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سيلسن يمكن أن يفتح الباب أمام إيناكي بيينا حارس مرمى الفريق الرديف بنادي برشلونة، ليكون هو البديل الأول لتير شتيجين.
وفي حال تم اقصاء البارسا غدا من كأس الملك، يمكن أن تكون اخر مباراة ليسلسن مع البارسا، لأنه بشكل كبير سيغادر نهاية الموسم، وبذلك يفتح الابواب امام بيينا حارس الرديف ليكون الحارس الثاني للفريق الاول الموسم المقبل.
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