رياضة | ثورة داخل ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة داخل ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، قد حدد قائمة من أسماء بعض اللاعبين في الفريق الذين سيتم التخلص منهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير أن ريال مدريد قد حدد قائمة من اللاعبين الذين سيسمح له بالرحيل عن السانتياجو بيرنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح البرنامج الإسباني أن أسماء هؤلاء اللاعبين هم: البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والإسبان إيسكو ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو.

ويقترب الثنائي مودريتش وإيسكو من الرحيل إلى الدوري الإيطالي وذلك خلال الفترة المقبلةأمام نادي ريال مدريد لم يتمكن حتى الآن من تعويض رحيل كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد حددت بعض الأسماء التي يريدون ضمها مثل إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي والدنماركي إريكسن لاعب توتنهام وأيضاً مهاجم السبيرز هاري كين.