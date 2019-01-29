اونلاين | يلاشوت الجديد .. مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر اليوم 29 / 1 / 2019 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاشوت الجديد .. مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر اليوم 29 / 1 / 2019 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل كل من الزمالك ومصر المقاصة في تحدي جديد من نوعه وذلك في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 المارد الابيض الذي يأمل في الانتصار والحصول علي الثلاث نقاط لكي يرتفع رصيدة الي 45 نقطة ويبقي كما هو متصدر الدوري هذا الموسم فهل سينج في ذلك ام سيقوم المقاصة بفعل المفاجاة وذلك بعد الخسارة الساحقة التي تلاقها الفريق في المباراة الاخيرة التي جمعت بينه وبين النادي الاهلي والتي انتهت بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة.

وفي البداية نتذكر معكم علي انة من المقرر ان تنطلق المباراة وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر بينما تقوم قناة اون سبورت الرياضية بنقل هذة المباراة.

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تشكيلة الزمالك اليوم حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي. وسط الهجوم: يوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد.