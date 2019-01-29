اونلاين | بث حي HD .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصه بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصه يلا شوت لايف | بي ان

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تشكيل المقاصة: حارس المرمي :أحمد عادل عبدالمنعم الدفاع :محمد دسوقي وطه عادل وأحمد مودي وعصام صبحي خط الوسط: محمد توني وميدو جابر وصلاح ريكو وشميلس بيكلي الهجوم : فوافي وأنطوي

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