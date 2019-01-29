اونلاين | dawriplus hd .. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب يلا شوت بث مباشر على موقع الأسطورة بجودة عالية

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الاتحاد والشباب بث مباشر , الدوري السعودي الممتاز 2018-2019 دوري الامير محمد بن سلمان الجولة السابعة عشر مرحلة الاياب , في ختام مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي سنكون علي موعد مع مباراة قوية وقمة تلك الجولة من البطولة المحلية تلك المباراة التي ستجمع بين اتحاد جدة والشباب في موقعة لن تقبل القسمة علي اثنين.
اتحاد جدة يسعي لتحقيق استفاقة قوية في مباريات الدور الثاني واستغلال الدفعة المعنوية من الوصول لربع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين من اجل عبور محطة الشباب بثلاث نقاط ستكون هامة ان تحققت من اجل ان يبتعد الفريق عن دوامة الهبوط ومرحلة الخطر التي يمر بها فريق اتحاد جدة العريق الذي يقبع في المركز قبل الاخير في مكانة لا تليق بالعميد الاتي وكانت مباراة الدور الاول بين الفريقين قد انتهت بفوز.
مباراة الاتحاد والشباب اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019
الدور الثاني
الجولة السابعة عشر
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية
القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة.
ستنقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية
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