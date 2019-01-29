اونلاين | رابط يلا شوت– YouTube مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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يستعد فريق الإتحاد السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق الشباب، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الإتحاد والشباب في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي يوم الثلاثاء 29 يناير، في تمام الساعة 7:20 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وصعوبة موقف إتحاد جدة هذا الموسم وموقفه في جدول ترتيب الدوري.

وسيتم إذاعة مباراة الشباب واتحاد جدة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.