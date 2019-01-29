اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري الممتاز (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري الممتاز (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل لكم «الخليج 365» بثًا مباشرًا، لمباراة الزمالك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فريق مصر المقاصة بملعب بتروسبورت في إطار الجولة 20 من الدوري الممتاز.

الزمالك متصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، يتسلح بسلسلة اللاهزيمة التي استمرت لـ13 مباراة متتالية، فاز خلالها 11 مرة وتعادل في مباراتين فقط.

ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للتغلب على الغيابات التي لحقت به مؤخرا، حيث يغيب عن اللقاء الثلاثي حمدي النقاز لظروف أسرية، ومحمود جنش وعبدالله جمعة للإيقاف.

ويخشى الزمالك من أي تعثر مفاجئ يقلص الفارق بينه وبين منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، والأهلي الثالث بـ33 نقطة، علما بأن الزمالك خاض مباراة أكثر من الأهلي، وأقل بثلاث مباريات عن بيراميدز.

وكان الزمالك تعثر في مباراته الأخيرة بالمسابقة بالتعادل 3-3 أمام بيراميدز.

المقاصة يطمح للحفاظ على حظوظه في المنافسة حيث كان يمتلك نفس رصيد الأهلي (30 نقطة)، الذي فاز الإثنين على وادي دجلة ليرتقي للثالث، تاركا المقاصة رابعا في جدول الترتيب.

ويعاني الزمالك عادة في السنوات الأخيرة أمام المقاصة، حيث خسر بهدف في ذهاب موسم 2017-2018 بهدف في مباراة تغاضى فيها الحكم عن احتساب لمسة يد على لاعب المقاصة، ليقرر الزمالك الانسحاب من الدوري، وفي مباراة الدور الثاني لنفس الموسم عوقب الزمالك بتخسيره 0-2 لعدم ذهابه للملعب.

وفي الموسم الماضي خسر الزمالك مباراتي المقاصة أيضا، ولم يعرف الفوز منذ موسمين سوى في مباراة الدور الأول هذا الموسم، بهدف مبكر سجله كابونجو كاسونجو في الدقيقة 6، علما بأنه رحل عن الفريق الشتاء الحالي نحو الوحدة السعودي.

ويبدو أن الأزمات رفضت ترك مباراة الفريقين، حيث كان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي يتسائل عن عدم إدارة الحكم محمود البنا أي مباريات للزمالك مؤخرا، علما بأن الحكم كان من بين بعض الأسماء الذي يعترض الزمالك على إدارتهم لمبارياته.

ورد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على لجنة الحكام، بالتأكيد على أن البنا سيدير مبارة الزمالك والمقاصة، مؤكدا أنه تم إبلاغه قبل يومين من المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، إبراهيم حسن، كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

من المتوقع أن يخوض المقاصة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع : عصام صبحى، أحمد عبد العزيز مودى، طه عادل، محمد الدسوقى.

الوسط : محمد تونى، صلاح ريكو، مصطفى شبيطه، شيمس بيكلى.

الهجوم : باولن فوافى، جون أنطوى.