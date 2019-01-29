اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر اليوم

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كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام مصر المقاصة، المقرر إقامتها اليوم فى إطار لقاءات الجولة العشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

وتعد مباراة الزمالك أمام المقاصة واحدة من المواجهات التى دائما ما تكون قوية فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أفضل اللاعبين ، القادرة على صناعة الفارق.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر اليوم

وتحظى مباراة اليوم بأهمية كبيرة فى ظل رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة ، ويأتى على رأس هذه الأسباب التى تشعل لقاء اليوم :

1- الزمالك وحصد المزيد من النقاط

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النقاط للحفاظ على تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز .

وأكد كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على جاهزية فريقه لمواجهة الانتصارات للحفاظ على العروض القوية التى يقدمها فى الآونة الأخيرة .

كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر اليوم

2- هزيمة المقاصة أمام الأهلى

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف شعار لا بديل عن الفوز فى مواجهة الزمالك اليوم من أجل تعويض الخسارة الكبيرة التى تلقاها فى المباراة الماضية أمام الأهلى بثلاثة أهداف دون رد .

كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر اليوم

وتعهد لاعبو المقاصة بتقديم أفضل مستوى ممكن فى مباراته أمام الزمالك اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو العودة مجددا إلى المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدورى الممتاز .

3- صفقات الميركاتو الشتوى

عقد مصر المقاصة العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد ضم الإثيوبى شيملس بيكلى نجم بتروجت وميدو جابر نجم الأهلى وأحمد جمال لاعب النجوم وعصام عبدالواحد لاعب كوكا كولا وكذلك الحال بالنسبة للزمالك الذى ضم كلا من خالد بوطيب نجم المغرب ومحمد زيزو .

كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر اليوم

4- عبقرية جروس وتكتيك طلعت يوسف

أثبت كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أنه واحد من أقوى المدربين الحاليين فى الكرة المصرية فى ظل العروض المميزة التى قدمها الفريق الأبيض تحت قيادته فى الفترة الأخيرة وتصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز .

وفى المقابل يمتلك مصر المقاصة طلعت يوسف المدرب صاحب الخبرات الكبيرة فى الدورى الممتاز والتعامل مع المباريات الكبرى .

كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر اليوم