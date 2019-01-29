اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم

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مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

شاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء 29 يناير على ملعب بتروسبورت، حيث يأمل نادي الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم والتغلب على منافسه من أجل تحقيق اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، ولكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل وجود خصم قوي وهو نادي المقاصة، ومن خلال هذا المقال نضيف لكم رابط يلا شوت hd بث مباشر الزمالك ضد مصر المقاصة قبل بدايتها بدقائق.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام المقاصة في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من خلال شاشة قناة أون سبورت وقناة النيل للرياضة الذي لديهم الحقوق الحصرية لإذاعة كافة لقاءات الدوري المصري بالتعليق العربي.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

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يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاصة عبر النايل سات على قناة أون سبورت، أو من خلال الإنترنت اون لاين عن طريق روابط بث مباشر المباراة التي سوف نضيفها لكم قبل بداية اللقاء مباشرة لمتابعة المواجهة المُشوقة التي ستكون حاسمة بشكل كبير في الصراع على اللقب.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

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مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

ويحاول نادي الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الغائب عن خزائن النادي منذ التتويج الأخير قبل أربع سنوات، ويتصدر الفريق الدوري وهو الآن في مرحلة الحفاظ على صدارته.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

ألتقيا الزمالك والمقاصة في 11 مواجهة من قبل تاريخياً، حقق الفريق الفيومي الانتصار ست مرات، مقابل أربع مرات للأبيض، فيما كان التعادل حاسماً في لقاء وحيد بينهما.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

وتم الإعلان عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المواجهة، حيث سيكون حكم الساحة هو الدولي محمود البنا، وسيعاوناه كلاً من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، فيما سيكون الحكم الرابع هو سيد عبدالله.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

وسيفتقد الزمالك لاعبه عبدالله جمعه بسبب الطرد الذي تعرض له أمام بيراميدز، فيما سيعود النجم يوسف أوباما للتشكيلة بعد غيابه مؤخراً للإيقاف.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر|مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم live

سيغيب حمدي النقاز عن تلك المباراة وسيحل مكانه حازم أمام، بينما سيعود بهء مجدي لشغل الجهة اليسرى من اللقاء.