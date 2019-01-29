اونلاين | لايف الدوري المصري بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف الدوري المصري بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365 سبورت"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة، ضمن اللقاء الذي يجمع الفريقين في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز.

- موعد المباراة:

تقام المبارة في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقات الأمنية.

وستذيع "الخليج 365" البث المباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كرستان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود علاء - حازم إمام - بهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف اوباما- إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

- يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة ولا سبيل أمامه سوي تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري وتعويض خسارة نقطتين بالتعادل أمام بيراميدز منذ أيام بالدوري، فيما يدخل الفريق الفيومي اللقاء لتعويض السقوط المدو منذ أيام أمما النادي الأهلي بالدوري ايضا بنتيجة 3-0.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري.