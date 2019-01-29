اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في (الدوري المصري) 2019| كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

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كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في (الدوري المصري) 2019| كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

يلتقى الزمالك نظيره مصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، أملاً فى تحقيق الثلاث نقاط للاستمرار فى صدارة جدول الدورى، بعد التعثر الأخير أمام بيراميدز بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في (الدوري المصري) 2019| كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا لم يسبق أن حقق الأبيض الفوز على الفريق الفيومى مرتين متتاليين فى نفس الموسم، طوال تاريخهما بالمسابقة، حيث التقى الفريقان فى 11 مباراة بالدورى، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، وتعادلا فى مباراة واحدة.

سجل المقاصة 17 هدفا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة فى مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في (الدوري المصري) 2019| كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

نجح السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، فى فك عُقدة الزمالك أمام المقاصة بعدما فاز عليه فى الدور الأول بهدف دون رد، بعدما فشل الأبيض فى الفوز على الفيومى لمدة 816 يومًا، منذ آخر فوز حققه الزمالك على المقاصة يوم 22 مايو 2016، فهل ينجح جروس فى استكمال كسر "عُقد" الأبيض ويحقق الفوز على الفيومى مرتين فى نفس الموسم لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء؟.. لذا يستعرض "اليوم السابع" فى التقرير التالى كيف جاءت مباريات الفريقين فى المسابقة.

- موسم 2010 – 2011

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في (الدوري المصري) 2019| كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

المواجهة الأولى بين الفريقين جاءت فى موسم 2010 – 2011، وفاز الزمالك فى مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للأبيض شيكابالا وأحمد جعفر "هدفين"، ومحمود فتح الله، فيما سجل أيمن حفنى وأيمن كمال وحسين حمدى، للفيومى.