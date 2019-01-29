اونلاين | انطلاق الان مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر يلا شوت الاتحاد اليوم كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش الاتحاد ضد الشباب

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أون لاين مشاهدة مباراة اتحاد جدة والشباب اليوم الثلاثاء في كأس الأمير محمد بن سلمان حيث ستقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام التاسعة والثلث مساءً بتوقيت أبوظبي كما ستقام في تمام الخامسة والثلث بتوقيت غرنيتش GMT وعندما ننظر لنتيجة الفريقين في الدور الأول سنجد أن مباراة الاتحاد أمام الشباب قد انتهت بفوز الليوث بهدف دون مقابل على ملعب الشباب وأن المباراة ستشهد صعوبة على الفريقين خاصة بعد التدعيمات التي أحدثها إدارة الفريقين في انتقالات يناير الجارية.

وقد حصلت العديد من القنوات على حق البث الحي والمباشر لمباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم الثلاثاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث ستقوم قنوات السعودية الرياضية وقناة كيه إس إية سبورت KSA SPORT بنقل المباراة عبر شاشتها الخاصة كحاصل حصري على مباريات الدوري السعودي حيث أن مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم ستشهد حضور عدد جماهيري كبير من جانب الفريقين وخاصة زعيم جدة الذي تريد جماهيرة أن يعود لمنصات التتويج من جديد في الدوري السعودي.

ونقدم للجماهير السعودية والمحبة للدوري السعودي لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي لكرة القدم 29-1-2019 ميلادياً و 23 جماد الأول 1444 هجرياً من خلال العديد من السيرفرات وبجودة عالية وبدون تقطيع فقد احتل فريق الشباب المركز الثالث برصيد 32 نقطة خسر خلالهما في مباراتين فقط في حين يأتي فريق الاتحاد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط ولم يحقق الفوز خلالها سوي في مباراتين فقط