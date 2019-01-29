اونلاين | الاتحاد والشباب يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر اليوم بالدوري السعودي

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الاتحاد والشباب اليوم السبت 29 يناير 2019، لحساب مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يخوض الاتحاد مباراة اليوم وهو منتشٍ بالفوز على حساب فريق التقدم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في دور الـ16 من كأس الملك، ليلتقي بالباطن في ربع النهائي من البطولة، أما محلياً فقد خاض العميد أخر مبارياته ضد القادسية وانتصر عليه بهدف دون رد.

لعب الاتحاد حتى الآن 16 مباراة محلياً، ويتواجد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الفرق العام بعد الانتصار لمرتين على التوالي، وكان التعادل حاضراً في 3 مباريات وتلقى 11 خسارة.

يقدم الشباب مستويات جيدة في الدوري السعودي للموسم الجاري، إذ يتوجد الفريق في المركز الثالث برصيد 32 نقطة خلف صاحب الوصافة النصر والهلال صاحب المركز الأول، وسيخوض الشباب مباراته أمام الاتحاد وهو عائد من خسارة أمام التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين.

خاض الشباب محلياً 16 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في خمس وتلقى خسارتين فقط.

تنقل مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق فهد العتيبي، وقناة دوري بلس HD 1 بتعليق حماد العنزي، وذلك في تمام الساعة 7:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ6:20 بتوقيت القاهرة.