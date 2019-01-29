اونلاين | يلا شوت Zamalek | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري (بث مباشر)

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يلا شوت Zamalek | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري (بث مباشر)

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مباراة قوية ضد مصر المقاصة، مساء اليوم الثلاثاء والموافق 29 يناير 2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

وستنطلق مباراة الزمالك مع مصر المقاصة على ملعب بتروسورت وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة الزمالك والمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر البث المباشر والحي على قناتي "ON Sport" بصت المعلق أيمن الكاشف والنيل للرياضة.

يلا شوت Zamalek | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري (بث مباشر)

ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الأول في ترتيب جدول بطولة الدوري المصري برصيد 42 نقطة حيثُ 17 مباراة وفاز في 13 لقاء وتعادل 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

بينما على الجانب الآخر يحتل نادي مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة حيثُ لعب 19 مباراة وفاز في 9 مباريات وتعادل 3 وخسر 7 مباريات.

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الدفع بحازم إمام في تشكيل الأبيض الأساسي لمباراة الغد أمام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت Zamalek | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري (بث مباشر)

وجاء قرار جروس بعد تأكد غياب التونسي حمدي النقاز عن المباراة بناء على طلبه، لإنهاء بعض الأمور الخاصة بأوراق الدراسة لابنته.

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

يلا شوت Zamalek | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري (بث مباشر)

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يلا شوت Zamalek | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري (بث مباشر)