انت الان تتابع تفاصيل خبر من ملعب "بن زايد".. قطر تقهر الإمارات وتبلغ النهائي الآسيوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 06:52 مساءً - واصل المنتخب القطري كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم؛ ببلوغه المباراة النهائية عقب فوزه المستحق على الإمارات برباعية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على استاد "محمد بن زايد"، في نصف نهائي البطولة القارية.

وضرب "العنابي" القطري، الجمعة المقبل، موعداً مع "الساموراي" الياباني في نهائي النسخة الآسيوية الـ17، حيث بات المنتخب الخليجي على بعد 90 دقيقة من معانقة المجد.

تحت أنظار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري، امتص "العنابي" القطري الضغط الجماهيري من الإماراتيين في الدقائق الـ10 الأولى، قبل أن يفرض سيطرته بالطول والعرض على مجريات اللقاء.

ونجح خوخي بوعلام في ترجمة إحدى الهجمات بتسديدة أرضية فشل الحارس الإماراتي في التصدي لها، معلناً عن الهدف الأول لمنتخب بلاده، وسط فرحة كبيرة للاعبي "العنابي"، في الدقيقة الـ22.

وبعد غيابه عن التسجيل في المباراتين السابقتين أمام العراق وكوريا الجنوبية عاد المعز علي لزيارة الشباك بهدف ثانٍ بطريقة رائعة، في الدقيقة الـ37.

وعزز المعز علي تربعه على قائمة هدّافي النسخة الآسيوية الـ17، بوصوله إلى الهدف رقم "8"، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الهدّاف، كما أنه عادل رقم الإيراني علي دائي بتسجيله 8 أهداف في نسخة آسيوية واحدة.

وحاول مدرب الإمارات الإيطالي ألبيرتو زاكيروني فدفع بجميع أوراقه الهجومية إسماعيل مطر وأحمد خليل ومحمد عبد الرحمن في مسعى منه للعودة إلى مجريات اللقاء، لكن الحارس القطري سعد الشيب كان في الموعد وتصدى لجميع الهجمات.

واستغل قائد "العنابي" حسن الهيدوس خطأً دفاعياً قاتلاً ليهز الشباك الإماراتية للمرة الثالثة في اللقاء مع حلول الدقيقة الـ80، قبل أن يطلق حامد إسماعيل "رصاصة الرحمة" على الإماراتيين بهدف رابع في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وكانت المباراة قد شهدت في اللحظات الأخيرة طرد المدافع الإماراتي إسماعيل أحمد لاعتدائه على أحد لاعبي المنتخب القطري من دون كرة.

وكان المنتخب الياباني قد حجز الاثنين بطاقة التأهل لنهائي البطولة الآسيوية بفوزه الكبير على إيران في "المربع الذهبي" بثلاثية نظيفة.

يُذكر أن منتخب قطر حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0)، ثم تخطّى عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، وليتأهل إلى نصف النهائي بشباك نظيفة.

أما منتخب الإمارات فقد تصدّر مجموعته الأولى بعد عناء شديد من فوز على الهند (2-0)، وتعادلين أمام البحرين وتايلاند بنتيجة (1-0)، ثم احتاج للأشواط الإضافية من أجل عبور قيرغيزستان (3-2)، قبل إقصاء أستراليا في ربع النهائي بهدف دون رد.

وشارك "العنابي" في كأس آسيا في 9 نسخ، وكانت أبرز إنجازاته الوصول إلى دور الثمانية مرّتين؛ في نسختي 2000 و2011، كما حقق المركز الخامس في نسختي 1984 و1988.

بدوره شارك المنتخب الإماراتي في 9 نسخ آسيوية أيضاً، وكانت أفضل نتائجه الحصول على المركز الثاني عام 1996، والثالث عام 2015، والرابع عام 1992، في حين خرج من الدور الأول في باقي مشاركاته.