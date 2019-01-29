شكرا لقرائتكم خبر عن رابيوت على بُعد خطوة واحدة من مزاملة صلاح والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ليفربول الانجليزي، يسعى للحصول على خدمات أدريان رابيوت، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، ففي انجلترا يقولون أن ليفربول يريد التعاقد مع رابيوت، بعد أن رفض اللاعب عرضًا من نادي توتنهام هوتسبير.

وأوضحت الصحيفة، أن رابيوت وافق من حيث المبدأ على العرض الذي تقدم به نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك أربعة أيام رئيسية أخيرة لمستقبل الفرنسي أدريان رابيوت.

وأوضحت صحيفة "سورت" الكتالونية، فإنه لا يزال لدى رابيوت 4 ايام لقبول عرض التجديد مع باريس سان جيرمان أو الخروج في السوق الحالية أو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن رابيوت يمر بأوقات صعبة بعد أن تم استبعاده من التدريب مع الفريق الأساسي.