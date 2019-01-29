شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي المصري يكشف عن إصابته ومدة غيابه والان مع التفاصيل

كشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن إصابته ومدة غيابه عن الفريق.

وقال مدافع الأحمر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إنه يعاني من شد في العضلتين الضامة والخلفية وستبعده إصابته عن الملاعب فترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه أمس الأثنين، أمام وادى دجلة، بالجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يغيب ياسر إبراهيم عن مباراة سيبما التنزاني، المقرر إقامتها السبت المقبل، ببرج العرب، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

ويذكر أن الأهلي تعاقد مع ياسر إبراهيم في يناير الجاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من سموحة.