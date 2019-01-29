شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: مباراة إشبيلية تحدي صعب.. وسنحاول قلب الامور والان مع التفاصيل

الخليج 365- يؤمن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بقدرة فريقه على العودة والفوز أمام إشبيلية في المباراة التي تجمع بينهم غدا ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس أسبانيا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "هو تحدي لنا أن نعود بالنتيجة، لم نتحصل على نتيجة جيدة في إشبيلية ولدينا ٩٠ دقيقة لمحاولة قلب الأمور".

وتابع، " نريد أن نستمر بالبطولة وبمثل هكذا مواقف نحتاج دعم جمهورنا، نتمنى منهم الحضور غدا، في جميع تصاريحنا وضحنا بأننا نريد الفوز بالكأس، نريد ان نثبت غداً بأننا نريد التأهل".

واستطرد مدرب البارسا، " سنحاول العبور لإن الفشل يعتبر خطوة للخلف، لو لم نعبر ستشرق الشمس من جديد وهناك مباراة أخرى وتحدي أخر يوم الأحد".

وتحدث فالفيردي عن مشاركة ميسي في المباريات قائلا، " ميسي؟ إذا قررت عدم إشراكه يجب علي إقناعه بسبب مقنع، إذا سيلعب لا يوجد شي أقوله له".

كما أكد مدرب البلوجرانا عن اقتراب انتقال دينيس سواريز لأرسنال الإنجليزي، " أعلم أن دنيس يتفاوض لإعارته مع الأرسنال لكن لم تصبح رسمية لحد الأن، أتمتى له التوفيق، بعد هذه الصفقة لا أعتقد هناك تحركات أخرى بالسوق الشتوية".

وعن بقاء الكرواتي راكيتيتش في الفريق أوضح المدرب الأسباني، " بالتأكيد اريد راكيتيتش، لاعب مهم جداً ليس فقط معي بل مع جميع المدربين، لقد أثبت ذلك خلال سنوات ولا يوجد شك في ذلك".

وتعرض برشلونة للخسارة بهدفين دون رد امام إشبيلية في مباراة الذهاب ويحتاج للفوز بأكثر من هدفين لضمان الصعود لدور نصف النهائي.