شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوقع صفقة جديدة خلال هذا الشهر والان مع التفاصيل

قرر مجلس إدارة نادى برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، الحصول على توقيع جان كلاير توديبو هذا الشهر، وذلك من أجل إنقاذه من الوضع الذي وصل له في تولوز بعد إعلان البرسا عن ضمه.

وهذا وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن إدارة نادي برشلونة أرادت حسم صفقة الشاب جان كلاير توديبو لاعب نادي تولوز الفرنسي، قبل إنتهاء سوق الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من عدم رغبة إرنستو فالفيردى المدير الفنى للنادى فى عقد صفقات جديدة.

وقال اللاعب أنه أراد الانضمام إلى فريق برشلونة هذا الشهر؛ حتى يتأقلم خلال هذه الفترة على إرنستو فالفيردي وزملائه في الفريق؛ رغبة منه بأن يصبح لاعباً مهماً في الموسم المقبل داخل الكامب نو.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة الإسباني، على استعداد لدفع مبلغ صغير من أجل ضم توديبو في يناير، والحل الأخر هو التوصل إلى اتفاق مع نادي تولوز الفرنسي.

وأشارت أن نادي تولوز الفرنسي لا يسمح للاعب

بالتدرب مع الفريق الأول أو الاحتياطي ولا يشارك حتى ولو دقيقة منذ نوفمبر الماضي، وذلك عقب إعلان برشلونة عن ضم توديبو فى الصيف مجانا بعد انتهاء عقده، وهو ما دفعه للسعي وراء الرحيل في يناير.