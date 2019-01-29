شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي ريال مدريد الأكثر مشاركة في الليجا هذا الموسم والان مع التفاصيل

سلط الموقع الرسمي لريال مدريد الضوء على مشاركة ثلاثي الفريق سيرجيو راموس، كريم بنزيما ولوكا مودريتش في جميع مباريات الدوري الأسباني هذا الموسم.

وقال موقع الملكي الرسمي، بعد انتهاء الجولة 21 في الليجا، شارك ثلاثة لاعبين في جميع المباريات، راموس، بنزيما ومودريتش.

وتابع، القائد هو لاعب ريال مدريد الذي خاض أكبر عدد من الدقائق في هذه المسابقة (1.845) وساهم أيضاً بتسجيل خمسة أهداف.

من جانبه يعد بنزيما أفضل هدافي الفريق في الليجا برصيد تسعة أهداف، حيث سجل الفرنسي ثنائية ضد إسبانيول، جيرونا وليجانيس، كما سجل الأهداف ضد سيلتا، رايو وفياريال. مع الأخذ بعين الاعتبار المسابقات الأخرى، فهو أيضاً أفضل الهدافين من الملكي حيث سجل في دوري أبطال أوروبا (3 أهداف)، كأس السوبر الأوروبي (1) وكأس الملك (2).

أما مودريتش، فقد لعب أساسياً في 19 من 21 مباراة شارك فيها مقدماً ثلاث تمريرات حاسمة لهدف مع تسجيله هدفين، في الزيارة إلى بيتيس وفي البرنابيو ضد إشبيلية، بفضل هذه الأهداف، يواصل الحائز على جائزة الكرة الذهبية تألقه بالتسجيل في جميع مواسم الليجا التي شارك فيها بقميص ريال مدريد.