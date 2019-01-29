شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يواصل برنامجه التأهيلي مع الأهلي المصري والان مع التفاصيل

واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة،وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى الشيخ، تدريبات تأهيلية خفيفة، وقام بالجرى حول الملعب، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل.

وكان لاعب الأهلي قد تعرض إلى إصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وفي سياق متصل، أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة أمس أمام وادى دجلة بالجولة العشرين من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة وادى دجلة أمس مرانا استشفائيا على هامش المران الجماعى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.