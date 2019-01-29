شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل مارتن يول عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أقترب الهولندي مارتن يول من القيادة الفينة لفريق الأهلي السعودي خلفًا للارجنتيني بابلو جويدي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبدالله بترجي بدأت في البحث عن مدير فني جديد بدلًا من الأرجنتيني بابلو جويدي الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الأهلي بدأت فعلياً في التفاوض مع الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي المصري لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي.

وأكدت الصحيفة السعودية أن الإدارة الأهلاوية توصلت لاتفاق شفهي مع الهولندي، وكثفت مجهودها لحسم التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وتولى الولندي قيادة العديد من الأندية أهمها توتنهام، وهامبورج، وفولهام، وأياكس، كما سبق وتولي قيادة فريق الأهلي المصري وقاده للتتويج بلقب الدوري المصري موسم 2015-2016.

وتقدم حينها الهولندي بإستقالته نظرًا لواقعة الجماهير وإقتحاهم لأرض الملعب بعد الخروج من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

ودخل حينها الهولندي قائمة المرشحين لتولى تدريب المنتخب الإنجليزي خلفاً لروى هودجسون الذى تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخروج لمنتخب "الأسود الثلاثة" أمام أيسلندا من دور الـ 16 فى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

وحقق أهلي جدة فوز صعب أمس الاثني على حساب التعاون بنتيجة 4-3 ليحافظ على التواجد في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، واحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.