شكرا لقرائتكم خبر عن قطر يقسو على الأمارات برباعية ويتأهل لنهائي أسيا للمرة الاولى في تاريخه والان مع التفاصيل

الخليج 365- تأهل منتخب قطر لنهائي كأس أسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأمارات بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

تقدم العنابي عن طريق بوعلام خوخي في الدقيقة 22، ثم ضاعف المعز علي هداف البطولة النتيجة في الدقيقة 37، وقبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق أحرز اللاعب حسن الهيدوس الثالث في شباك أصحاب الأرض والجمهور باالدقيقة 80.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب منتخب الأمارات أسماعيل أحمد في الدقيقة 92، قبل أن يسجل حميد خليفه الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بذلك نجح منتخب قطر في التأهل لنهائي كأس أسيا للمرة الأولى في تاريخه ليواجه اليابان الذي فاز على إيران بالأمس في المباراة النهائية يوم 2 فبراير المقبل.

كما تمكن العنابي من تحقيق إنجاز تاريخي بعدم استقباله لأي هدف طوال منافسات البطولة منذ بداية دور المجموعات حتى وصوله للمباراة النهائية، مقابل تسجيله 15 هدف.

ويتصدر المعز على مهاجم قطر ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بفارق 4 أهداف عن أوساكو لاعب منتخب اليابان.