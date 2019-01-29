شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بورنموث ينفي رحيل آكي لتشيلسي والان مع التفاصيل

نفي إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي، رحيل مدافع الفريق ناثان آكي لتشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعي ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز تشيلسي، ترميم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال هاو عن هذه الإمكانية:"نحن نحب العمل معه ونعتقد أنه يمتلك إمكانيات هائلة ويتحسن باستمرار".

واختتم "لم تصلنا اي عروض من أندية أخري، لذا هو مستمر معنا".

وقد سبق ولعب آكي لصالح تشيلسي، قبل أن ينتقل لبورنموث في صيف 2017 مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

ويلتقي تشيلسي مع بورنموث غدا، في الأسبوع 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.