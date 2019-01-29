شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يطمئن الجماهير على فان دايك قبل مواجهة ليستر سيتي والان مع التفاصيل

قال المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مدافع الفريق فيرجل فان دايك شارك في تدريبات الفريق اليوم، وأن مشاركته غدا تعود لجاهزيته.

وأكد كلوب علي صعوبة المواجهة التي يخوضها فريقه غدا، كما هو الحال في كل المواجهات القادمة.

وقال كلوب: "علينا اللعب والتفكير في كل مباراة على حدى، مهمتنا الآن هي أن نفوز في كل المباريات المتبقية ونحاول ألا نفقد أية نقاط"

ويستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي غدا الأربعاء علي ملعب أنفيلد، في حساب مواجهات الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.