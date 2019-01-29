شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال ينهي تعاقده مع المدرب لويس جارسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلن نادي فياريال الإسباني اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدربه لويس جارسيا بلازا، بعد أن قضي 50 يومًا فقط، وذلك بسبب سوء النتائج.

وكتب النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: قرر فياريال إنهاء عقد لويس جارسيا كمدرب للفريق الأول، ويريد النادي أن يشكر المدرب على تفانيه وإحترافه، ويتمنى له حظًا طيبًا في مسيرته الرياضية.

وأوضح النادي الإسباني عن ظهور لويس جارسيا في مؤتمر صحفي مساء اليوم ليودع الجميع أمام وسائل الإعلام، كما أكد أنه سيعلن عن اسم المدرب الجديد خلال الساعات القادمة.

وكان جارسيا تولي قيادة الغواصات في 10 ديسمبر الماضي، خلفًا للمقال خافي كاييخا، وذلك بسبب سوء النتائج أيضًا.

ويحتل الفريق الأصفر المركز الـ 19 في جدول ترتيب الليغا، برصيد 18 نقطة فقط، وبفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان، ولم يتذوق طعم الفوز في أخر 9 مباريات في الليغا.