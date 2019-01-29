انت الان تتابع تطورات جديدة في أزمة رئيس الزمالك والخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، لإخطاره باستدعاء رئيس النادي إلى جلسة استماع أمام لجنة القيم يوم 10 فبراير المقبل، وجاء ذلك للاستماع إلى شكوى الأهلي ضده «بسبب تجاوزاته غير الأخلاقية وخروجه عن السلوك الرياضي، في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، وجماهيره»، وفقًا لما أعلنه النادي الأحمر في بيان صادر يوم 15 يناير الجاري، وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية، وفقا للوائح الجبلاية.
كانت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية قد استمعت يوم الأحد الماضي، إلى أقوال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الشكوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك، رافقه أعضاء المجلس والمستشار القانوني للنادي وتم الاستماع لأقوالهم في الشكوى. وأكد الخطيب خلال جلسة الاستماع للجنة القضائية
وأكد الخطيب خلال جلسة الاستماع للجنة القضائية للقيم والأخلاق باللجنة الأولمبية أنه تعرض لاتهامات شخصية من رئيس الزمالك، كما تعرض النادي الأهلي لاتهامات قوية منه في صفقة حسين الشحات المنتقل من العين الإماراتي، وهو ما يرفضه كونه رئيسًا للقلعة الحمراء.
واتهم رئيس الزمالك مجلس إدارة الأهلي بتلقي تمويلات خارجية من قطر، لدعم صفقة حسين الشحات، بعد توسط محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل، لإتمام الأمر.
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