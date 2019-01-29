تطورات جديدة في أزمة رئيس الزمالك والخطيب

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تحرير:كريم أحمد ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، لإخطاره باستدعاء رئيس النادي إلى جلسة استماع أمام لجنة القيم يوم 10 فبراير المقبل، وجاء ذلك للاستماع إلى شكوى الأهلي ضده «بسبب تجاوزاته غير الأخلاقية وخروجه عن السلوك الرياضي، في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، وجماهيره»، وفقًا لما أعلنه النادي الأحمر في بيان صادر يوم 15 يناير الجاري، وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية، وفقا للوائح الجبلاية.

كانت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية قد استمعت يوم الأحد الماضي، إلى أقوال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الشكوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك، رافقه أعضاء المجلس والمستشار القانوني للنادي وتم الاستماع لأقوالهم في الشكوى. وأكد الخطيب خلال جلسة الاستماع للجنة القضائية