انت الان تتابع الأهلي يُعلن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

تأكد غياب ياسر إبراهيم، مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، رسميًا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة، وأثبتت الأشعة التي خضع لها المدافع، إصابته بشد فى العضلتين الأمامية والخلفية، وأنه سيخضع لبرنامج علاجي يستغرق عشرة أيام قبل أن يعود مجددًا للتدريبات الجماعية، وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، واضطر إلى مغادرة المباراة في الدقيقة 30، وتم الدفع بسعد الدين سمير بدلًأ منه.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز، وسجل للأحمر عمرو السولية في الدقيقة 17، وعزز علي معلول النتيجة للأحمر في الدقيقة 66، وسجل محمد هلال لوادي دجلة من ركلة جزاء،