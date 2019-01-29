انت الان تتابع الأهلي يُعلن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
تأكد غياب ياسر إبراهيم، مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، رسميًا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة، وأثبتت الأشعة التي خضع لها المدافع، إصابته بشد فى العضلتين الأمامية والخلفية، وأنه سيخضع لبرنامج علاجي يستغرق عشرة أيام قبل أن يعود مجددًا للتدريبات الجماعية، وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، واضطر إلى مغادرة المباراة في الدقيقة 30، وتم الدفع بسعد الدين سمير بدلًأ منه.
وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز، وسجل للأحمر عمرو السولية في الدقيقة 17، وعزز علي معلول النتيجة للأحمر في الدقيقة 66، وسجل محمد هلال لوادي دجلة من ركلة جزاء،
وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز، وسجل للأحمر عمرو السولية في الدقيقة 17، وعزز علي معلول النتيجة للأحمر في الدقيقة 66، وسجل محمد هلال لوادي دجلة من ركلة جزاء، ليرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وادي دجلة رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ15.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم السبت المُقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، ويأتي في الوصافة نادي فيتا كلوب الكونغولي برصيد 3 نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني ثالثًا، ويمتلك 3 نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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