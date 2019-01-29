انت الان تتابع آل الشيخ يسخر من قطر: المفترض عزف «12 نشيد وطني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
سخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري من منتخب قطر أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخبي الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم آسيا اليوم. ونشر آل شيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المفترض أن يعزف 12 نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الإمارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع، وطبعًا لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي...".
المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي...?????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 29 يناير 2019 ثم عاود آل الشيخ تغريدته بسخرية جديدة على أسلوب لاعب منتخب قطر عندما نشر :"حلو
المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي...🇸🇦🔥— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 29, 2019
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)
ثم عاود آل الشيخ تغريدته بسخرية جديدة على أسلوب لاعب منتخب قطر عندما نشر :"حلو تكتيك افتح فمي كني حافظ السلام ??".
حلو تكتيك افتح فمي كني حافظ السلام 😂— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 29, 2019
يذكر أن منتخب قطر يمتلك بين صفوفه 15 لاعبًا يحملون جنسيات أخرى بخلاف الجنسية القطرية من 8 دول مختلفة، ويلتقي الفائز من لقاء الإمارات وقطر مع المنتخب الياباني في نهائي البطولة، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة.
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