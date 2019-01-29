انت الان تتابع آل الشيخ يسخر من قطر: المفترض عزف «12 نشيد وطني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

سخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري من منتخب قطر أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخبي الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم آسيا اليوم. ونشر آل شيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المفترض أن يعزف 12 نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الإمارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع، وطبعًا لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي...".

المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي...?????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 29 يناير 2019 ثم عاود آل الشيخ تغريدته بسخرية جديدة على أسلوب لاعب منتخب قطر عندما نشر :"حلو