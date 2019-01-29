انت الان تتابع الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بسبب «لعنة الإصابات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بمسئولي نادي المعادي، للاعتذار عن المباراة الودية التي كان مُقررًا خوضها مساء اليوم الثلاثاء، بملعب مختار التتش بفرع النادى بالجزيرة بين الفريق الأحمر والمعادي، موضحًا أن الجهاز الفني للأهلي كان يتمنى خوض مباراة ودية اليوم كما كان مُقررًا، لكن تم الاعتذار عن هذه المباراة؛ بسبب ظروف خاصة بالأهلي، يأتي في مقدمتها الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية، التي كان آخرها في لقاء وادي دجلة أمس بالدوري، حيث تعرض الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة.

وأكد مدير الكرة بالأهلي لمسئولي المعادي، أنه يكن كل تقدير واحترام لهم، موضحًا أن الجهاز الفني سيكون حريصًا على خوض مباراة ودية مع المعادي خلال الفترة المقبلة، حينما تسمح الظروف، موضحًا أن الظروف الطارئة من إصابات وغيرها هي السبب وراء الاعتذار عن خوض ودية المعادي، مُتمنيًا التوفيق لفريق المعادي ومسئوليه

وأكد مدير الكرة بالأهلي لمسئولي المعادي، أنه يكن كل تقدير واحترام لهم، موضحًا أن الجهاز الفني سيكون حريصًا على خوض مباراة ودية مع المعادي خلال الفترة المقبلة، حينما تسمح الظروف، موضحًا أن الظروف الطارئة من إصابات وغيرها هي السبب وراء الاعتذار عن خوض ودية المعادي، مُتمنيًا التوفيق لفريق المعادي ومسئوليه في منافساته المختلفة.



وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز، وسجل للأحمر عمرو السولية في الدقيقة 17، وعزز علي معلول النتيجة للأحمر في الدقيقة 66، وسجل محمد هلال لوادي دجلة من ركلة جزاء، ليرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، محتلا المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد وادي دجلة رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ15.