انت الان تتابع على طريقة عادل إمام.. محمد صلاح يرد على أحد متابعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى شباب مصر والعالم، حيث ناشدهم بالابتعاد عن تعاطي المخدرات، وجاء ذلك بعدما كتب أفضل لاعب إفريقي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «#Say No To Drugs أي قل لا للمخدرات». ورد أحدى متابعي النجم المصري على «تويتر» قائلًا: «بلاش يا صلاح أجيال كتير قالتها قبلك وركنت على الدكة»، وهو الأمر الذي دفع محمد صلاح للرد عليه في التعليقات على طريقة عادل إمام نجم السينما المصرية في فيلم التجربة الدنماركية، قائلًا: «والله إنت ولا انت فاهم حاجة وبترد وخلاص».
#SayNoToDrugs pic.twitter.com/Iu1WnD62xh — Mohamed Salah (@MoSalah) January 29, 2019 كانت إحدى قاعات معرض الكتاب المصري قد عرضت ندوة عن كتاب يتحدث عن محمد صلاح بعنوان "عزيزي السيد مو" لرصد ظاهرة الدولي المصري مع ليفربول. ويستعد محمد صلاح برفقه زملائه في ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق ليستر سيتي
#SayNoToDrugs pic.twitter.com/Iu1WnD62xh— Mohamed Salah (@MoSalah) January 29, 2019
كانت إحدى قاعات معرض الكتاب المصري قد عرضت ندوة عن كتاب يتحدث عن محمد صلاح بعنوان "عزيزي السيد مو" لرصد ظاهرة الدولي المصري مع ليفربول.
ويستعد محمد صلاح برفقه زملائه في ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق ليستر سيتي غدًا الأربعاء في مواجهة نارية من مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق الريدز برصيد 60 نقطة، ويأتي خلفه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، علمًا بأن فريق ليفربول سيستأنف مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.
يذكر أن صلاح يتربع على قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2018-2019) برصيد 16 هدفًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، وأوباميانج مهاجم أرسنال.
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