انت الان تتابع بسبب احتجاز حكيم العريبي.. «فيفا» يرفع حالة الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، إلى رفع حالة الطوارئ، مطالبًا السلطات التايلندية والبحرينية بالتصرف بطريقة عاجلة من أجل السماح للاعب الدولي البحريني السابق حكيم العريبي، لاعب ملبورن الأسترالي، المحتجز في تايلاند لتنفيذ حكم قضائي بالسجن عشر سنوات على خلفية «قضية إرهابية»، بالعودة إلى أستراليا حيث يملك صفة لاجئ سياسي، وكانت سلطات الهجرة التايلندية قد أوقفت العريبي الذي يتمتع بوضع لاجئ في أستراليا، بعد وصوله إلى بانكوك خلال إجازة مع زوجته في 27 نوفمبر الماضي، بناء على طلب مقدم من البحرين.
وذكرت «فيفا»، في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، أن اللاعب يلعب كمحترف في أستراليا، بعدما حصل على حق اللجوء هناك، معربين عن قلقهم إزاء احتجازه، وطالب فيفا تايلند والبحرين بضرورة عودة اللاعب سالما إلى أستراليا في أسرع وقت، ووجهت خطابا إلى رئيس الوزراء التايلندي بما يتضمن ذلك. وكان اللاعب قد
وكان اللاعب قد تورط في قضية إرهابية تعود إلى عام 2012، حيث تم توجيه تهمة إليه بإشعال حريق عمدًا بجانب حيازة عبوات قابلة للاشتعال وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ليصدر حكم ضد اللاعب بالسجن لمدة 10 سنوات.
تمكن اللاعب من الفرار إلى أستراليا في عام 2014، وحصل على حق اللجوء السياسي في عام 2017، كما تعاقد مع نادي باسكو فالي الذي يلعب له حاليا في ملبورن.
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