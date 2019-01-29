انت الان تتابع سانى: نستمتع بالصراع مع ليفربول على لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

يرى الألمانى ليروي ساني، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يستمتع بالصراع على صدارة البريميرليج، فى الوقت الحالى مع فريق ليفربول الذي يحتل ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن السيتي صاحب الـ56 نقطة فى المركز الثانى، وقال فى تصريحات، لصحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن الأمر أكثر متعة الآن، لأننا متحفزون لقول إننا نريد أن نكون في المركز الأول بالدورى، ويمكننا الضغط عليهم أكثر خلال المباريات المقبلة للفريق والعمل بجهد أكبر".

وأضاف سانى: "ليفربول لديه الكثير من اللاعبين أصحاب خبرات كبيرة، خاصة في الموسم الماضي عندما وصلوا إلى نهائي دوري الأبطال، لذا فهم يعرفون كيف يلعبون ويعيشون تحت الضغوط خلال المباريات الهامة للفريق". وتابع: "كلنا نعرف ما فعلناه خلال الموسم الماضي، وما زلنا نقوم بنفس الشيء في هذا الموسم، ونعرف ما الذي